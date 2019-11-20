Президент «Тоттенхэма» Леви объяснил увольнение Почеттино

Президент «Тоттенхэм Хостпур» Дэниел Леви прокомментировал отставку Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.



«Мы с огромной неохотой пошли на этот шаг, и данное решение не было легкомысленным или поспешным. К сожалению, результаты матчей во внутренних турнирах в концовке прошлого сезона и начале нынешней кампании были крайне разочаровывающими. Принимать трудные решения – задача руководства. Это было даже более трудным, учитывая обилие ярких моментов за время работы Маурисио и его штаба, но мы действуем в интересах клуба.



Почеттино и его помощники навсегда останутся в истории «Тоттенхэма». Я восхищаюсь тем, как Маурисио справлялся с непростыми временами, когда строился новый стадион, и как он устанавливал в клубе позитивную атмосферу. Я должен поблагодарить его и его штаб за всё, что они дали нам. Здесь им всегда будут рады», — цитирует Леви пресс-служба «Тоттенхэма».

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