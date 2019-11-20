Моуринью обыгрывал «Тоттенхэм» в карьере 13 раз. Это личный рекорд португальца

Жозе Моуринью, назначенный наставником «Тоттенхэм Хотспур», одерживал победу над лондонской командой в соревновательных матчах 13 раз. Ни одну другую команду он не обыгрывал большее количество раз в своей тренерской карьере. Об этом сообщает Opta.

Португальский специалист сменил на этом посту Маурисио Почеттино, который покинул «Тоттенхэм» накануне, 19 ноября. Назначение Моуринью состоялось всего через 11 часов после ухода аргентинца.

Лондонский клуб занимает 14-е место в Премьер-лиге. «Тоттенхэм» набрал 14 очков в 12 матчах чемпионата. Первый свой матч в качестве главного тренера лондонской команды Жозе Моуринью проведёт с «Вест Хэмом» в гостях. Встреча состоится 23 ноября на стадионе «Олимпийский».

Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/20.