Бухлицкий: Гильерме — хороший вратарь, но не для главных дел
Тренер по работе с вратарями сборной России по пляжному футболу Андрей Бухлицкий прокомментировал ситуацию вокруг голкипера национальной команды Маринато Гильерме.
«Мне нравится смотреть матчи нашей сборной в последнее время. Мне интересно последить за взаимодействиями, за комбинациями.
Я знаю, что Гильерме не просто так попал в Россию – его долго высматривали, долго выбирали, вроде бы ещё Руслан Нигматуллин этим занимался. Хороший парень, добротный вратарь, но, получается, не для главных дел. Тут больше обидно, что в нашей огромной стране нет своих вратарей? Не может такого быть. Человеческими ресурсами мы обладаем, просто нужно игроков и вратарей воспитывать. Своих», — сказал Бухлицкий корреспонденту «Чемпионата» Андрею Иванову.
- 20 ноября 2019
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