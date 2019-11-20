Кузяев: не понимаю, почему Дзюбу оскорбляли. Он столько сделал для сборной

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился эмоциями от гостевой победы над сборной Сан-Марино (5:0) и прокомментировал оскорбительные выкрики болельщиков в адрес нападающего Артёма Дзюбы.

«Наших болельщиков было больше, чем местных. Мы их слышали. Это было очень приятно и придавало сил. Старались порадовать болельщиков. Пытались ли играть на Дзюбу? Безусловно, мы хотели ему помочь. К сожалению, у него не получилось сегодня отличиться. Надеюсь, он приберёг все свои голы для Евро.

Во время матча со стороны болельщиков были оскорбления в адрес Дзюбы? Я ничего такого не слышал. Слышал какие-то выкрики, но не понял, что именно кричали. С Дзюбой об этом мы не разговаривали. Но если это так, то это неправильно, я считаю. Не понимаю, почему они его оскорбляли. Всё-таки игрок сборной и капитан, столько сделал для команды. Я без понятия», — приводит слова Кузяева Sport24.