Моуринью будет получать в «Тоттенхэме» почти в два раза больше, чем Почеттино

Стали известны финансовые подробности соглашения между «Тоттенхэм Хотспур» и новым главным тренером команды Жозе Моуринью.
Как сообщает Daily Mail, по условиям контракта со «шпорами», рассчитанного до лета 2023 года, португальский специалист будет зарабатывать £ 15 млн (почти € 17,5 млн). Таким образом, оклад Моуринью почти в два раза превосходит сумму, которую получал прежний наставник лондонцев Маурисио Почеттино, об отставке которого было объявлено накануне, 19 ноября.
Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Маурисио подписал новый контракт с клубом. Ранее он работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015). Также Жозе тренировал «Порту», «Интер» и «Реал».
- 20 ноября 2019
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