Бывший защитник «МЮ» рассказал, как был в 12-дневном запое после ухода из клуба

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед Дэвид Мэй рассказал, с какими трудностями он столкнулся после ухода из английского клуба в конце сезона-2002/03.
Дэвид Мэй сыграл 85 матчей за английский клуб. Его физическое и психическое здоровье потерпело сокрушительный удар после того, как его контракт с «МЮ» закончился.
«Я помню, как выезжал с тренировочной базы и думал, что это всё. Что мне теперь делать? Я не мог этого вынести. Я думал, что моя карьера закончена.
Я ушёл в запой на 12 дней, будучи один в своей квартире. Мы праздновали победу в чемпионате, но мне нужно было лечь спать, поэтому я взял бутылку шампанского и ушёл. На скамейке в саду сидел бродяга, я подсел к нему, и мы разговаривали. Это было около часа ночи. Мы распили бутылку шампанского, и это было началом моего 12-дневного запоя.
13-й день? Я понял, что больше не могу продолжать это. Мне нужно вернуться домой. То, что я делаю, неправильно. Скорее всего, это была та самая депрессия, от которой мне нужно было избавиться, и я пытался избавиться от неё таким способом. Я поехал домой, отправился в отпуск, мне позвонил «Бернли», и я провёл там 12 месяцев, а затем завершил карьеру. Вот и всё», — приводит слова Мэя Daily Mail.
- 20 ноября 2019
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