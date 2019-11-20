Моуринью заявлял, что не возглавил бы «Тоттенхэм». Тренеру припомнили его слова

Журналисты британского издания Daily Mail припомнили новому главному тренеру «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью его слова, сказанные в 2015 году.
Тогда португальский специалист рассказал о несостоявшемся переходе в стан «шпор» в 2007 году после увольнения из «Челси», а также признался, что не смог бы тренировать их в будущем.
«Тогда я не мог возглавить «Тоттенхэм», потому что по договорённости с «Челси» не мог тренировать в Англии в течение двух лет. Но я бы не смог взяться за эту работу, потому что слишком сильно люблю болельщиков «Челси», — сказал Моуринью.
О назначении Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэма» было объявлено сегодня, 20 ноября. Накануне лондонский клуб отправил в отставку предыдущего наставника команды Маурисио Почеттино.
- 20 ноября 2019
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