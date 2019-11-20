Футболистам «МЮ» ограничат пребывание на улице в Нур-Султане из-за мороза

Футболисты «Манчестер Юнайтед» получили указания, что в преддверии матча с «Астаной» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы они не должны выходить на продолжительное время из-за очень низкой погоды в Нур-Султане. Об этом сообщает ESPN.

Игрокам английского клуба не рекомендовано проводить на улице более 10 минут из-за сильного мороза в столице Казахстана. Вечером в день игры температура может опуститися ниже минус 20 градусов.



Матч «Астана» — «Манчестер Юнайтед» состоится 28 ноября. Встреча пройдёт под закрытой крышей на искусственном поле «Астана Арены», которая вмещает 30 тыс. зрителей.

Английский клуб уже оформил себе путёвку в весеннюю стадию Лиги Европы. У «Манчестер Юнайтед» в активе 10 очков в 4 матчах, в то время как «Астана» не набрала ни одного очка.