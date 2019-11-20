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«Сочи» близок к договорённости с Бердыевым

«Сочи» близок к договорённости с Бердыевым
«Сочи» близок к договорённости с Бердыевым
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» близок к договорённости с бывшим наставником «Рубина» и «Ростова» Курбаном Бердыевым. Если стороны придут к соглашению, то специалист возглавит команду зимой.

Предыдущий главный тренер сочинского клуба Александр Точилин был отправлен в отставку сегодня, 20 ноября. Специалист работал с коллективом с 2018 года. В минувшей кампании команда под его руководством финишировала на втором месте в Футбольной национальной лиге. После 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Последним местом работы Бердыева был «Рубин», который он покинул до окончания контракта в июне этого года.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Точилин: приняли с руководством «Сочи» решение, что изменения неизбежны
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