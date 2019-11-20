«Зенит» показал превосходство над клубами РПЛ в популярности в Китае

Пресс-служба «Зенита» в официальном клубном «твиттере» поделилась показателями популярности в китайской социальной сети и сравнила их с показателями других клубов Российской Премьер-Лиги.
На аккаунт сине-бело-голубых в Weibo подписано почти 130 тыс. человек. Другие российские клубы сильно отстают. Так, на аккаунт «Спартака» подписано всего 137 человек. Несильно лучше дела обстоят у «Локомотива» (780 подписчиков) и «Крыльев Советов» (454).
После 16 туров «Зенит», набрав 36 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на 5 очков. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (30). При этом идущие четвёртым и пятым ЦСКА и «Краснодар» уступают команде Валерия Карпина лишь по дополнительным показателям.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
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