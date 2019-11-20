Защитник «Рубина» Фомин, попавший в реанимацию в октябре, вернулся в строй

«Рубин» в своём официальном «твиттере» объявил о возвращении в строй защитника молодёжной команды Вячеслава Фомина, получившего тяжёлую травму в матче со сверстниками из «Спартака» в октябре.
«С возвращением, Слава!» — говорится в сообщении казанского клуба.
Напомним, во втором тайме матча 13-го тура молодёжного первенства России со «Спартаком», состоявшегося 18 октября и завершившегося победой красно-белых со счётом 1:0, Фомин столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. Затем он был госпитализирован и прооперирован. У Вячеслава было подозрение на разрыв селезёнки, однако этот диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Врач больницы, в которой пребывал 17-летний спортсмен, заявил «Чемпионату», что восстановление займёт примерно две недели.
- 20 ноября 2019
-
16:13
-
16:13
-
16:01
-
15:58
-
15:49
-
15:39
-
15:23
-
15:14
-
14:47
-
14:43
-
14:32
-
14:20
-
14:10
-
13:54
-
13:35
-
13:11
-
13:08
-
12:47
-
12:27
-
12:26
-
12:23
-
12:13
-
11:56
-
11:54
-
11:39
-
11:24
-
10:46
-
10:33
-
10:29
-
10:16
-
10:03
-
10:00
-
09:51
-
09:50
-
09:41