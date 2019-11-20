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Защитник «Рубина» Фомин, попавший в реанимацию в октябре, вернулся в строй

Защитник «Рубина» Фомин, попавший в реанимацию в октябре, вернулся в строй
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» в своём официальном «твиттере» объявил о возвращении в строй защитника молодёжной команды Вячеслава Фомина, получившего тяжёлую травму в матче со сверстниками из «Спартака» в октябре.

«С возвращением, Слава!» — говорится в сообщении казанского клуба.

Напомним, во втором тайме матча 13-го тура молодёжного первенства России со «Спартаком», состоявшегося 18 октября и завершившегося победой красно-белых со счётом 1:0, Фомин столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. Затем он был госпитализирован и прооперирован. У Вячеслава было подозрение на разрыв селезёнки, однако этот диагноз не подтвердился. Он получил сильный ушиб с внутренним кровотечением. Врач больницы, в которой пребывал 17-летний спортсмен, заявил «Чемпионату», что восстановление займёт примерно две недели.

Защитник дубля «Рубина» после матча со «Спартаком» потерял 2 литра крови
Его прооперировали.
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