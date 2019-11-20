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Левандовски: Гвардиола делает каждого игрока лучше

Левандовски: Гвардиола делает каждого игрока лучше
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о нынешнем наставнике клуба Ханс-Дитере Флике и работе с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Общение Флика с игроками было честным и прямым. Футболисты сразу поняли его. Но он хорошо работает и тактически. Я не скажу, что сейчас всё хорошо, но Ханс-Дитер Флик сделал очень хорошую работу за эти дни. Сейчас непросто найти тренера, ведь хороших специалистов не так много. Поэтому сейчас имеет смысл продолжать двигаться дальше с Фликом.

Что касается Хосепа Гвардиолы, я считаю, что он делает почти каждого игрока лучше, поэтому тренироваться под его руководством – это огромная удача для каждого», — приводит слова Левандовски Süddeutsche Zeitung со ссылкой на Sport Bild.

Левандовски установил рекорд «Баварии», став три месяца подряд игроком месяца
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