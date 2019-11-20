«Очень дурная шутка». В «Реале» отреагировали на празднование Бэйла с флагом

В мадридском «Реале» отреагировали на празднование нападающим Гаретом Бэйлом выхода сборной Уэльса в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.



В матче 10-го тура отборочного этапа Евро валлийцы победили Венгрию со счётом 2:0 и заняли второе место в группе Е. Бэйл вместе с партнёрами эмоционально отпраздновал успех национальной команды. Игроки танцевали на футбольном поле, держа в руках флаг страны, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!». Таким образом они сделали отсылку к словам бывшего футболиста и спортивного директора «Реала» Предрага Миятовича, выразившего мнение, что Гарет думает прежде всего о сборной, затем о гольфе и только потом о клубе.



Как сообщает ESPN, источник в руководстве «сливочных» назвал поступок Бэйла очень дурной шуткой, отметив, что в отношениях между игроком и клубом в настоящее время одновременно наблюдаются злость и равнодушие. Также, по информации издания, футболисты «Реала» оценили действия 30-летнего форварда, но теперь опасаются, что они усугубят и без того не лучшие отношения с болельщиками.

Бэйл отпраздновал выход сборной на Евро-2020 с флагом: «Уэльс. Гольф. Мадрид»