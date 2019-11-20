Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роджерс был первым выбором «Тоттенхэма», прежде чем клуб обратилcя к Моуринью

Роджерс был первым выбором «Тоттенхэма», прежде чем клуб обратилcя к Моуринью
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс был приоритетным выбором на пост наставника «Тоттенхэм Хотспур», прежде чем президент лондонского клуба Дэниел Леви назначил Жозе Моуринью. Об этом сообщает Daily Mail.

Сомнения в будущем Маурисио Почеттино сохранялись на протяжении всего сезона на фоне напряжённых отношений между аргентинцем и председателем клуба. Также между тренером и некоторыми игроками было недопонимание.

Как утверждает источник, Леви сначала сделал запрос по наставнику «Лестера» Брендане Роджерсе, но ему сказали, что это невозможно, поэтому президент «Тоттенхэма» обратился к Моуринью.

Сам португалец также планировал своё возвращение в футбол после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре. Рвение Моуринью гарантировало, что назначить его будет гораздо проще, чем пытаться заполучить Роджерса.

Моуринью рассказал, что привлекло его в «Тоттенхэме»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019