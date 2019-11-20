Роджерс был первым выбором «Тоттенхэма», прежде чем клуб обратилcя к Моуринью

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс был приоритетным выбором на пост наставника «Тоттенхэм Хотспур», прежде чем президент лондонского клуба Дэниел Леви назначил Жозе Моуринью. Об этом сообщает Daily Mail.

Сомнения в будущем Маурисио Почеттино сохранялись на протяжении всего сезона на фоне напряжённых отношений между аргентинцем и председателем клуба. Также между тренером и некоторыми игроками было недопонимание.

Как утверждает источник, Леви сначала сделал запрос по наставнику «Лестера» Брендане Роджерсе, но ему сказали, что это невозможно, поэтому президент «Тоттенхэма» обратился к Моуринью.



Сам португалец также планировал своё возвращение в футбол после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре. Рвение Моуринью гарантировало, что назначить его будет гораздо проще, чем пытаться заполучить Роджерса.