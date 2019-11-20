Экс-тренер сборной: не думаю, что оскорбления Дзюбы — это спланированная акция

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал инцидент в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (5:0), в ходе которого болельщики национальной команды скандировали оскорбления в адрес нападающего Артёма Дзюбы.
«Это ни в какие ворота не лезет. Не могу понять. Дзюба — один из главных игроков команды, делает всё возможное не только для успешного выступления сборной России, но и для её популяризации. Он создаёт микроклимат, который объединяет коллектив, помогает ему решать задачи.
Не думаю, что это была спланированная акция. Думаю, эта группа людей не относится к самой сборной, дело в клубных пристрастиях. Кто-то любит «Зенит», кто-то нет. Кому-то симпатичен «Спартак». Люди просто перепутали. Было необходимо направить их в нужное русло. Это неприятная ситуация, но она не трагическая, ведь это была небольшая группа фанатов», — цитирует Игнатьева «RT на русском».
- 20 ноября 2019
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