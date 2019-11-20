«Отвратительно и похабно». Медведев осудил фанатов, оскорблявших Дзюбу

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал инцидент в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 между сборными России и Сан-Марино (5:0), в ходе которого болельщики национальной командой скандировали оскорбления в адрес нападающего Артёма Дзюбы.



«Это отвратительно и похабно. Они в первую очередь опозорили себя и свой клуб. Уверен, что подобные выходки нормальными людьми расцениваются как акции против всей нашей сборной, которая отдала столько сил за выход на Евро.



Говорят, что «мы их никого не знаем». Есть данные, что это была организованная группа, которая приехала двумя автобусами. Судя по откликам, я уверен, что армия наших болельщиков – и сборной, и футбольных клубов – не только осуждает, но и не приемлет такое ни на матчах сборных, ни на матчах клубных команд», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

История с Дзюбой показывает: вокруг сборных всегда будут фальшивые фанаты Нередкий случай, когда клубные пристрастия выше сборной.