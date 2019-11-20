Бородюк: нет у России культуры боления

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк подвёл итоги отборочного этапа чемпионата Европы—2020 и высказал мнение о болельщиках, оскорблявших нападающего национальной команды Артёма Дзюбу.



«Если говорить в целом о национальной сборной, то задачу игроки выполнили, мы — на чемпионате европы. Для нашей страны это очень важный шаг, для игроков и болельщиков тоже.



Что касается игр, те команды, которые были в нашей группе, для Бельгии и России они неконкурентноспособные. Поэтому все говорили, что мы должны выходить из этой группы. Задачу выполнили, вышли. Бельгия — очень сильный соперник, по игре в Петербурге тренерский штаб сделает выводы, и мы понимаем, что «открытый футбол» на данный момент мы не готовы играть против бельгийцев. Всё-таки с такими командами лучше играть в другой тактический план.



А если говорить о Евро, то всё будет зависеть от того, как команда подготовится. Если мы будем хорошо готовы функционально, у нас стабилизируется основной состав, не будет травм ведущих игроков, то, думаю, наша сборная вполне конкурентноспособна.



Что касается Дании, то это хорошая, крепкая команда, прежде всего отличается атлетизмом, очень хорошо играет при стандартах. Всё-таки многие игроки играют в Европе, и они готовы к такой интенсивности, которая будет на чемпионате Европы.



Оценки сборной я не ставлю. На данный момент, мы на главном турнире — это самое важное. А выступление на Евро будет зависеть от самих футболистов, и того, как команда подготовится к такому турниру.



Поведение болельщиков? Это недостойное поведение со стороны тех, кто скандировал эти выкрики. А национальной сборной и Артёму я пожелал бы в этом плане быть сильнее. Нет смысла обращать на них внимание, ему нужно доказывать всё своей игрой, поведением, своим отношением к сборной, и продемонстрировать это на чемпионате Европы. В такие моменты ребята должны объединяться. На такие провокации ни в коем случае нельзя обращать внимание, еще раз повторю, что это недостойное поведение болельщиков. У нас всегда так: тебя либо превозносят, либо потом начинают оскорблять. Нет у нас культуры боления. К сожалению, в такое время живём. Есть такая пословица: что с нами не делают — мы становимся сильнее», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.

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