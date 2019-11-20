Отец Влашича: Никола в порядке, с ним ничего серьёзного

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, рассказал о состоянии своего сына.



«Никола в порядке, с ним ничего серьёзного», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, Влашич получил травму накануне, 19 ноября, в товарищеском матче национальной команды с Грузией (2:1), который прошёл на стадионе «Альдо Дросина» в городе Пула. Никола вышел на замену на 65-й минуте встречи, однако получил повреждение после столкновения с соперником. 22-летний футболист не смог завершить матч и покинул поле в сопровождении врачей на 81-й минуте, сильно прихрамывая.



24 ноября ЦСКА предстоит встретиться с «Крыльями Советов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч состоится в Москве, начало – в 19:00 мск.



Влашич: думал, что получил серьёзную травму, но всё оказалось не так страшно