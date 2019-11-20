Канчельскис: поведение фанатов — позор. Таким нужно запрещать ходить на футбол

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о выкриках фанатов национальной команды в адрес нападающего Артёма Дзюбы в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (5:0).
«Поведение болельщиков считаю позором. Этих людей нужно вычислять и не допускать к просмотру игр. Так делать нельзя. В цивилизованных странах такого не может быть, быстро вычисляют по камере, потом запрещают ходить на футбол. Точно знаю, что в Англии и Италии такое практикуется. Это неприлично, некрасиво. Это если говорить о ситуации с одной стороны, с другой — может быть, у болельщиков с Дзюбой были какие-то проблемы ещё давно. Мы же не знаем, что могло произойти. В любом случае это неправильно.
Дзюбе нужно было забить и, как Аршавин, празднуя голы, показать, мол, помолчите. Дело сделано. Может быть, Артём и слышал эти слова, но он не должен поддаваться на провокации. Нужно делать своё дело — выходить, играть, дальше двигаться вперёд. Не забил Дзюба вчера – потом забьёт. Уделять этому внимание неправильно. Забил бы он — удовольствия никто бы не получил», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 20 ноября 2019
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