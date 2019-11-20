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Три игрока «МЮ» восстановились после травм и помогут команде в ближайших матчах

Три игрока «МЮ» восстановились после травм и помогут команде в ближайших матчах
Футбол / Англия 0

Сразу три игрока «Манчестер Юнайтед» восстановились после травм и смогут принять участие в ближайших матчах команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Защитник Люк Шоу, который отсутствовал с матча с «Кристал Пэлас» в августе, тренировался в общей группе. Он начинает набирать свою физическую форму. Ещё один игрок обороны Аксель Туанзебе также готов вернуться на поле после травмы, полученной на разминке перед матчем с «Ливерпулем». Возвращение полузащитника Неманьи Матича может быть очень уместно для английского клуба, так как шотландец Скотт Мактоминай, получивший травму лодыжки в матче с «Брайтоном», не тренировался и пропустит ближайший матч команды.

Свой следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 24 ноября с «Шеффилд Юнайтед». После 12 туров клуб занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков.

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