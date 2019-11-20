Главный тренер сборной Румынии подал в отставку после провала в отборе Евро-2020

Главный тренер сборной Румынии Космин Контра объявил о решении покинуть свой пост после невыхода команды в финальную стадию Евро-2020. Напомним, в заключительном матче квалификации турнира румынская сборная проиграла Испании со счётом 0:5 и завершила отбор на четвёртом месте в группе.



«Я ухожу из сборной. Хочу извиниться перед болельщиками за то, что не смог сделать больше. Никогда не пожалею, что был тренером сборной. Думаю, мы заслужили больше уважения. Решение об уходе было принято ещё до матча с Испанией. Проиграть Испании можно, но когда команда не демонстрирует даже намёка на борьбу, я не могу это принять. Но главный виновник всего — тренер. Я не смог донести до футболистов важность тех или иных матчей, чтобы они приложили больше усилий», — приводит слова Контры Prosport.ro.

Сборная Испании разгромила Румынию в матче отбора Евро-2020