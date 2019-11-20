Почеттино может стать главным тренером «Баварии» по окончании сезона

Бывший тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Bild.



По информации источника, 47-летний аргентинский специалист может возглавить «Баварию» по окончании сезона-2019/20. Отмечается, что спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич уже контактировал с Почеттино.



Напомним, 19 ноября Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма». Новым наставником лондонского команды стал Жозе Моуринью. Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. Ранее аргентинский специалист работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».



Ранее «Бавария» утвердила в должности главного тренера Ханса-Дитера Флика, который был назначен исполняющим обязанности наставника мюнхенцев после отставки Нико Ковача.

Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»