Тедеско ответил на критику Мостового и Ловчева
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал критические замечания бывших игроков столичного клуба о его назначении на должность наставника красно-белых.
«Что касается высказываний Александра Мостового и Евгения Ловчева, которые критически восприняли мой приход в „Спартак“, то в конечном счёте эта ситуация ничем не отличается от того, с чем я сталкивался в „Шальке-04“. Здесь тоже есть несколько клубных легенд. Я всегда положительно оцениваю такие ситуации. Когда много людей говорят о клубе, это значит, что он очень важен и имеет большой вес в обществе. К клубу проявляется гигантский интерес. Но это стало ещё одной из причин приехать сюда», — приводит слова Тедеско Transfermarkt.
Тедеско оценил уровень РПЛ
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