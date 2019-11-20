Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тедеско ответил на критику Мостового и Ловчева

Тедеско ответил на критику Мостового и Ловчева
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал критические замечания бывших игроков столичного клуба о его назначении на должность наставника красно-белых.

«Что касается высказываний Александра Мостового и Евгения Ловчева, которые критически восприняли мой приход в „Спартак“, то в конечном счёте эта ситуация ничем не отличается от того, с чем я сталкивался в „Шальке-04“. Здесь тоже есть несколько клубных легенд. Я всегда положительно оцениваю такие ситуации. Когда много людей говорят о клубе, это значит, что он очень важен и имеет большой вес в обществе. К клубу проявляется гигантский интерес. Но это стало ещё одной из причин приехать сюда», — приводит слова Тедеско Transfermarkt.

Тедеско оценил уровень РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019