Бывшая жена Кержакова: Тарасова не знаю, но, кажется, он похож на моего экс-мужа

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-форварда «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, высказалась о слухах, согласно которым экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поднимал руку на Ольгу Бузову, с которой прожил в браке четыре года.

«У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что такое в их семье происходило на самом деле. Когда у меня в семье была подобная ситуация, я тоже рассказывала об этом близким подругам, но просила их, чтобы это не выходило за рамки наших взаимоотношений. Ведь когда у вас семья, ты любишь человека, а я уверена, что Ольга любила Дмитрия, то ты стараешься сохранить брак, несмотря даже на такие ужасные вещи. Когда ты испытываешь определённые чувства к человеку, то иногда можешь даже себя сломать, всё ему простить. Я Дмитрия лично не знаю, но мне кажется, что он очень похож на моего бывшего мужа», — цитирует Тюльпанову «Собеседник».