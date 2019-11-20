«Лилль» объявил об уходе двух тренеров в штаб Моуринью в «Тоттенхэм»

«Лилль» на официальном сайте объявил о переходе двух членов тренерского штаба команды — Жоао Сакраменто и Нуну Сантуша в «Тоттенхэм Хотспур».
Напомним, сегодня, 20 ноября, новым главный тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью. Сакраменто и Сантуш войдут в тренерский штаб португальского специалиста. Сакраменто работал в «Лилле» с 2017 года и занимал пост ассистента главного тренера, а Сантуш работал с голкиперами французского клуба с 2018 года.
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси», который три раза приводил к чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015).
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.
- 20 ноября 2019
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