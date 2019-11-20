Де Брёйне — о том, что группа Бельгии на Евро-2020 уже известна: это позор

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне выразил недовольство тем, что соперники по группе на чемпионате Европы 2020 года известны ещё до жеребьёвки. Напомним, бельгийская сборная сыграет в группе B с национальными командами России и Дании, а также с Уэльсом или Финляндией.



«Это позор. Для меня это похоже на искажение соревнований. Футбол всё больше становится бизнесом», — приводит слова Де Брёйне Het Nieuwsblsd.



Напомним, в настоящий момент определились 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Евро—2020, среди которых сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании, Украины, Турции, Франции, Англии, Чехии, Швеции, Финляндии, Австрии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Швейцарии, Дании, Португалии и Уэльса.



Евро-2020 пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.