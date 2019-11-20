Моуринью хочет видеть Бэйла в «Тоттенхэме»

Новый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью хочет видеть в команде нападающего «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла, сообщает WalesOnline.



По информации источника, португальский специалист хочет, чтобы «Тоттенхэм» приобрёл Бэйла в предстоящее зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Бэйл намерен покинуть мадридский клуб по окончании нынешнего сезона и перебраться в Китай, чтобы не терять в зарплате.



Напомним, Бэйл выступал в составе «Тоттенхэма» с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в мадридский «Реал». Вместе с лондонским клубом валлиец становился обладателем Кубка лиги в сезоне-2007/08.



Моуринью возглавил «Тоттенхэм» сегодня, 20 ноября. Днём ранее лондонский клуб отправил в отставку аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Бэйл не хочет терять в зарплате в случае трансфера. Единственный вариант — Китай