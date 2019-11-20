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РФС показал, что осталось за кадром матча сборной России с Сан-Марино

РФС показал, что осталось за кадром матча сборной России с Сан-Марино
Футбол / Евро-2020 0

Российский футбольный союз продемонстрировал, что осталось за кадром матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Серравалле и завершилась победой гостей со счётом 5:0. В составе российской сборной забивали Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале сборной России.

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30). Также в группе с российской сборной выступали национальные команды Шотландии, Кипра и Казахстана.

Турнирная таблица групп отбора чемпионата Европы 2020 года.

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