Источник: Роналду женился на своей подруге

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

Согласно информации источника, церемония бракосочетания прошла на днях в Марокко и была закрытой для общественности. Издание пообещало в ближайших номерах опубликовать фото с торжественного мероприятия. Однако пока официального подтверждения данная информация не получила.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На счету 34-летнего нападающего 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт португальца с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Роналду и Родригес воспитывают четверых детей. Лишь младшая девочка является их совместной дочерью.