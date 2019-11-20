Чалханоглу — о воинском приветствии игроков сборной Турции: мы все за мир

Полузащитник «Милана» и сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал воинское приветствие, которое национальная команда демонстрировала в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.



«Это приветствие адресовано нашей армии. Я как футболист не очень люблю говорить о политике. Этим жестом мы хотели мотивировать наших солдат вернуться домой здоровыми. Это ни в коем случае не был политический жест или провокация. Мы все за мир, поэтому мне жаль, что нас, турецких футболистов, сейчас выставляют в дурном свете», — приводит слова Чалханоглу Sport Bild.



Ранее сообщалось, что УЕФА может применить санкции в отношении турецких футболистов, так как во время матчей политические жесты запрещены.

Сборная Турции вновь показала воинское приветствие, фанаты повторили жест