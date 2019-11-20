Алаев — об оскорблениях фанатами Дзюбы: РФС не оставит это без последствий

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал инцидент со скандированием оскорблений болельщиками в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы во время матча отборочного турнира Евро-2020 с национальной командой Сан-Марино.

«Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода — группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артёма Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий. РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду. Те, кто занимался провокациями, — не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем всё, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.