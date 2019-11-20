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Моуринью: в конце сезона «Тоттенхэм» будет находиться на другом месте в АПЛ

Моуринью: в конце сезона «Тоттенхэм» будет находиться на другом месте в АПЛ
Футбол / Англия 0

Новоиспечённый главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью выразил уверенность, что по окончании сезона его команда изменит турнирное положение в таблице английской Премьер-лиги.

«Относительно положения команды в Премьер-лиге мы понимаем, где находимся, и знаем, что это не наше место. Мы должны просто идти от матча к матчу. Мы заинтересованы в том, чтобы выиграть следующий матч, затем ещё один, ещё и ещё. И так до завершения чемпионата. В конце сезона посмотрим, где мы окажемся. Но знаю, что мы будем находиться на другом месте в турнирной таблице, нежели сейчас. С нетерпением жду вызова, ответственности за то, чтобы приносить счастье всем, кто любит этот клуб», — цитирует Моуринью Mirror.

После 12 туров «Тоттенхэм Хотспур» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе «шпор» 14 очков.

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