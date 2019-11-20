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Агент Ибрагимовича провёл переговоры с представителями «Милана»

Агент Ибрагимовича провёл переговоры с представителями «Милана»
Футбол / Италия 0

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, сегодня, 20 ноября, агент Мино Райола, представляющий интересы 38-летнего футболиста, провёл встречу с представителями итальянского клуба. На встрече обсуждалось возможное возвращение Ибрагимовича в «Милан». Клуб готов предложить форварду контракт на 18 месяцев, однако Ибрагимович требует высокую зарплату.

Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. При этом американцы предложили шведскому футболисту новое соглашение, рассчитанное на один год.

В минувшем сезоне Ибрагимович провёл 31 матч в чемпионате MLS и забил 31 мяч.

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