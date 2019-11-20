Гамула: даже поставил, что Дзюба забьёт Сан-Марино

Тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу сборной России в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Сан-Марино (5:0).

«Закономерная победа, все мы её ждали, но я тоже ждал голов Артёма, ждал, когда Дзюба забьёт. Даже на это поставил, но проиграл в споре с товарищами. Ну ладно, не забил Артём, бывает, к сожалению. Ну а сборная победила легко и уверенно, никаких проблем не возникло. Главное, обошлось без травм.

Бывает такое, что у Дзюбы ни один не залетает. Когда очень хочешь забить, иногда не получается совсем. Хотя и моменты были. Самое главное, что команда выиграла.

Что касается рекорда Олега Блохина, который за сборную СССР забил 44 мяча, то всё ещё может быть! Всё зависит от того, какие команды попадаются, ведь товарищеские матчи тоже считаются. Однако в первую очередь Артём должен покорить достижение Кержакова, и он это сделает. А дальше посмотрим.

Если говорить об ожиданиях от выступления команды на Евро-2020, то в прошлый раз некоторые болельщики совсем ничего не ждали от сборной, говорю про чемпионат мира, а команда выстрелила. То же самое и сейчас. Некоторые скептики как будто желают, чтобы сборная выступила не очень удачно, кто-то, наоборот, думает, что сборная России сыграет хорошо. Я хочу, чтобы команда как можно дальше прошла, одержала как можно большее количество побед. Уверен, стыдно за сборную России не будет", — цитирует Гамулу «Спорт уик-энд».