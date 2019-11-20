«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
«Руководство ФК „Спартак“ приняло решение отказаться от участия в коммерческом турнире Florida Cup в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки. «Спартак» проведёт январский сбор в ОАЭ», — говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.
«К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору, чтобы не ставить под угрозу подготовку команды к решающему отрезку сезона", — пояснил ситуацию генеральный директор „Спартака“ Томас Цорн.
После 16 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 21 очко.
- 20 ноября 2019
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