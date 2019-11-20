«Тоттенхэм» провёл первую тренировку под руководством Моуринью

«Тоттенхэм Хотспур» провёл первую тренировку под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью. Тренер проводил занятие в форме лондонской команды.
Напомним, вчера, 19 ноября, с поста ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года. На следующий день тренером был назначен Моуринью.
Фото можно посмотреть на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».
Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси» и три раза приводил клуб чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015).
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.
- 20 ноября 2019
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