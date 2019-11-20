Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» провёл первую тренировку под руководством Моуринью

«Тоттенхэм» провёл первую тренировку под руководством Моуринью
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» провёл первую тренировку под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью. Тренер проводил занятие в форме лондонской команды.

Напомним, вчера, 19 ноября, с поста ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года. На следующий день тренером был назначен Моуринью.

Фото можно посмотреть на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед». Португалец был уволен из английского клуба в декабре 2018 года. Ранее он дважды работал в «Челси» и три раза приводил клуб чемпионскому титулу АПЛ (2005, 2006, 2015).

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.

Моуринью: доволен составом «Тоттенхэма»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019