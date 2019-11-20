УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации после матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Королевская бельгийская футбольная ассоциация обвиняется в позднем начале матча. Также УЕФА рассмотрит инцидент с выходом на второй тайм матча защитника гостей Анги Дедрика Бояты в футболке Миши Батшуайи. В чужой майке игрок бельгийцев отыграл 10 минут, после чего ему предоставили его футболку.
Рассмотрение обвинений в адрес Королевской бельгийской футбольной ассоциации дисциплинарным комитетом УЕФА состоится в четверг, 12 декабря.
Защитник сборной Бельгии играл с Россией в чужой футболке
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