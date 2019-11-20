Морено — об уходе из сборной Испании: моя совесть чиста, невозможно угодить всем

Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после ухода из национальной команды.



«Столкнувшись с экстремальной ситуацией, подобной той, что произошла, я принял решение взять руководство командой в свои руки. Мы достигли цели — выхода в финальную стадию Евро-2020 — без особых проблем. Хотел бы, чтобы такая ситуация никогда не возникала. Оценка последних часов или последних дней, проведённых в офисе, послужит только для возникновения новой цепочки упрёков и оправданий каждой из сторон. Я не буду этого делать. Не вижу в этом смысла.



Моя совесть чиста. Невозможно угодить всем. Искренне заявляю, что уважаю любое чужое мнение. Всегда утверждал, что я человек слова и не стану препятствовать, если Луис Энрике вернётся. Я сделал это, несмотря на то что это означало мой уход. Желаю ему всего наилучшего, потому что его радость — это наша общая радость», — приводит слова Морено Marca.

Журналист Лайнс: Луис Энрике не хочет видеть Роберта Морено в сборной Испании