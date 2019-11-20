Морено — об уходе из сборной Испании: моя совесть чиста, невозможно угодить всем

Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после ухода из национальной команды.
«Столкнувшись с экстремальной ситуацией, подобной той, что произошла, я принял решение взять руководство командой в свои руки. Мы достигли цели — выхода в финальную стадию Евро-2020 — без особых проблем. Хотел бы, чтобы такая ситуация никогда не возникала. Оценка последних часов или последних дней, проведённых в офисе, послужит только для возникновения новой цепочки упрёков и оправданий каждой из сторон. Я не буду этого делать. Не вижу в этом смысла.
Моя совесть чиста. Невозможно угодить всем. Искренне заявляю, что уважаю любое чужое мнение. Всегда утверждал, что я человек слова и не стану препятствовать, если Луис Энрике вернётся. Я сделал это, несмотря на то что это означало мой уход. Желаю ему всего наилучшего, потому что его радость — это наша общая радость», — приводит слова Морено Marca.
- 20 ноября 2019
-
23:45
-
23:34
-
23:23
-
22:59
-
22:44
-
22:27
-
22:20
-
21:48
-
21:46
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:44
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
18:55
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:24
-
18:15
-
17:58
-
17:53
-
17:37
-
17:36
-
17:18
-
17:10