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УЕФА рассмотрит проявление расизма со стороны фанатов в матче Румыния — Швеция

УЕФА рассмотрит проявление расизма со стороны фанатов в матче Румыния — Швеция
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА открыл дисциплинарное дело по факту расистских оскорблений со стороны болельщиков сборной Румынии в отношении нападающего национальной команды Швеции Александера Исака в матче квалификации Евро-2020, сообщается на официальном сайте организации.

20-летний Исак вышел на замену на 78-й минуте, вскоре игра была остановлена после оскорбительных выкриков с трибун в сторону темнокожего шведского игрока. Встреча завершилась победой сборной Швеции со счётом 2:0.

Сообщается, что дисциплинарный комитет УЕФА проведёт расследование данного эпизода. Заседание комитета состоится 12 декабря.

Напомним, сборная Швеции вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Румыния не сумела пробиться в следующую стадию.

Форвард сборной Швеции подвергся расистским оскорблениям в матче с Румынией
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