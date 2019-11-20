УЕФА рассмотрит проявление расизма со стороны фанатов в матче Румыния — Швеция

УЕФА открыл дисциплинарное дело по факту расистских оскорблений со стороны болельщиков сборной Румынии в отношении нападающего национальной команды Швеции Александера Исака в матче квалификации Евро-2020, сообщается на официальном сайте организации.



20-летний Исак вышел на замену на 78-й минуте, вскоре игра была остановлена после оскорбительных выкриков с трибун в сторону темнокожего шведского игрока. Встреча завершилась победой сборной Швеции со счётом 2:0.



Сообщается, что дисциплинарный комитет УЕФА проведёт расследование данного эпизода. Заседание комитета состоится 12 декабря.



Напомним, сборная Швеции вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Румыния не сумела пробиться в следующую стадию.

Форвард сборной Швеции подвергся расистским оскорблениям в матче с Румынией