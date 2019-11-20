Снейдер: мог бы играть на уровне Месси и Роналду. Но не хотел этого
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил, что мог бы достичь уровня аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, если бы играл на максимуме своих возможностей.
«Если бы я выкладывался на 100 процентов, был бы на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Но я не хотел этого. В то же время не жалею об этом. Я не поднялся на этот уровень, так как просто не хотел. Болельщики всё ещё говорят мне, что я должен был выиграть „Золотой мяч“ в 2010 году. Отвечаю им: „Ребята, я выиграл Лигу чемпионов“. Я думаю, что это гораздо более ценный трофей. Я был командным игроком, такие достижения более значимы», — приводит слова Снейдера Hurriyet со ссылкой на FOX Sports.
Снейдер: «Барселона» и «Ливерпуль» — фавориты Лиги чемпионов
- 20 ноября 2019
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