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Каррагер: Моуринью не станет меняться ради «Тоттенхэма»

Каррагер: Моуринью не станет меняться ради «Тоттенхэма»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер высказался о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур».

«Тоттенхэм» известен тем, что играет в определённом стиле. То же самое говорили болельщики «Манчестер Юнайтед», когда в клуб пришёл Моуринью. Так что прогресс может стать проблемой для португальца. Он всё делает по-своему. Они не станет меняться ради «Тоттенхэма». «Шпоры» пригласили Жозе, потому что чувствуют, что он может принести клубу трофеи, и он сделает это по-своему", — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, вчера, 19 ноября, с поста ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года. На следующий день тренером был назначен Моуринью.

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