Источник: игроки «Тоттенхэма» были недовольны методами работы Почеттино

Игроки «Тоттенхэм Хотспур» были недовольны работой бывшего главного тренера команды Маурисио Почеттино, утверждает ESPN US.

Согласно информации источника, против аргентинского специалиста выступили некоторые из лидеров «шпор». Один из них заявил, что с используемыми методами работы тренер не добьётся успеха в таких топ-клубах, как «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «Барселона», потому что они направлены на стимулирование к прогрессу молодых футболистов, но никак не опытных игроков.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с сезона-2014/15. В минувшем сезоне аргентинский специалист довёл команду до финала Лиги чемпионов, в котором «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2. В мае 2018 года Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». Ранее Почеттино работал в таких командах, как «Эспаньол» и «Саутгемптон».

