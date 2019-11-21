Жирков: России будет крайне тяжело что-то противопоставить Бельгии на Евро-2020

Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал выход команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Напомним, ранее стали известны два из трёх соперников России по групповому этапу. За выход в плей-офф турнира с подопечными Станислава Черчесова поборются Бельгия и Дания.
«Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то всё-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю (смеётся).
Бельгия? Мы прекрасно понимаем, что это очень хорошая команда. У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьёзный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро», — приводят слова Жиркова «Известия».
Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30).
- 21 ноября 2019
-
01:28
-
01:01
-
00:45
-
00:43
-
00:25
-
00:13
-
00:13
- 20 ноября 2019
-
23:45
-
23:34
-
23:23
-
22:59
-
22:44
-
22:27
-
22:20
-
21:48
-
21:46
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:56
-
19:54
-
19:44
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
18:55
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:24