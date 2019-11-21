Жирков: России будет крайне тяжело что-то противопоставить Бельгии на Евро-2020

Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал выход команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, ранее стали известны два из трёх соперников России по групповому этапу. За выход в плей-офф турнира с подопечными Станислава Черчесова поборются Бельгия и Дания.

«Хорошо, что заняли второе место в своей группе и спокойно вышли на чемпионат Европы. Могли, наверное, выступить и лучше в этой квалификации, но чего-то всё-таки не хватило. Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю (смеётся).

Бельгия? Мы прекрасно понимаем, что это очень хорошая команда. У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьёзный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро», — приводят слова Жиркова «Известия».

Сборная России финишировала на втором месте в группе I, набрав по итогам 10 туров 24 очка. Первое место заняла Бельгия (30).