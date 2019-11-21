Р. Морено — об увольнении из сборной Испании: моя совесть чиста

Бывший главный тренер сборной Испании Роберто Морено дал комментарий после возвращения Луиса Энрике на пост наставника национальной команды.

«Столкнувшись с непредвиденной ситуацией, я вынужден был взять роль лидера команды. Цель по выходу на Евро-2020, доверенная мне, была уверенно достигнута. Хотел бы, чтобы этой ситуации не было вообще, но мы прошли в финальную часть чемпионата Европы, несмотря ни на что.

Можно бесконечно упрекать друг друга и оправдываться. Но я не собираюсь этого делать. Не вижу в этом смысла. Моя совесть чиста. Невозможно угодить всем, но я искренне утверждаю, что уважаю каждое мнение. Я всегда оставался человеком слова, а я говорил, что не буду чинить препятствий, если Луис Энрике решит вернуться в сборную», — приводит слова Морено AS.