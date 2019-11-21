Источник: Моуринью не получит денег на трансферы в январе

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не получит денег на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает источник, руководство уведомило португальского специалиста, что ему придётся поработать уже с существующей командой, так как в январе у клуба не будет средств для усиления состава. Жозе, подписавший с клубом 3-летний контракт, принял эту информацию и рассказал в своём первом интервью, что доволен нынешним составом, а также будет давать шанс игрокам академии. Кроме того, сообщалось, что во время переговоров Моуринью сказал председателю клуба Даниелу Леви, что Гарри Кейн не должен быть продан следующим летом.

«Тоттенхэм» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером чемпионата на данный момент является «Ливерпуль», набравший 34 очка в 12 матчах.