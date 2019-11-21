Манчини: надеюсь, Мойзе Кин найдёт клуб, где будет постоянно играть
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил возможность нападающего «Эвертона» Мойзе Кина попасть в состав национальной команды на чемпионат Европы 2020 года.
«Я надеюсь, что Кин сможет найти клуб, в котором будет играть на регулярной основе. У него должна быть постоянная практика. Если это произойдёт, он может попасть в состав сборной на чемпионат Европы. Всё будет зависит от того, как Кин будет играть во второй половине сезона», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
Мойзе Кин перешёл в «Эвертон» из «Ювентуса» за € 40 млн. В этом сезоне 19-летний нападающий принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.
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