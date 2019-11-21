Зидан не собирается наказывать Бэйла за скандальное празднование с флагом

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом не планирует применять дисциплинарные санкции к нападающему Гарету Бэйлу за скандальное празднование после выхода сборной Уэльса на чемпионат Европы — 2020, сообщает Marca.
В домашнем матче заключительного, 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 валлийцы со счётом 2:0 обыграли Венгрию и заняли второе место в группе Е. Бэйл вместе с партнёрами эмоционально отпраздновал успех национальной команды. Игроки танцевали на футбольном поле, держа в руках флаг страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».
По информации издания, Бэйл продолжит тренироваться с «Реалом» в обычном режиме. Зидан не хочет, чтобы внутренние конфликты помешали его команде добиться успеха в нынешнем сезоне.
- 21 ноября 2019
-
11:59
-
11:48
-
11:26
-
11:23
-
11:03
-
10:46
-
10:41
-
10:21
-
10:17
-
09:54
-
09:48
-
09:33
-
09:21
-
08:16
-
05:02
-
03:50
-
03:41
-
03:00
-
01:28
-
01:01
-
00:45
-
00:43
-
00:25
-
00:13
-
00:13
- 20 ноября 2019
-
23:45
-
23:34
-
23:23
-
22:59
-
22:44
-
22:27
-
22:20
-
21:48
-
21:46
-
21:08