Зидан не собирается наказывать Бэйла за скандальное празднование с флагом

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом не планирует применять дисциплинарные санкции к нападающему Гарету Бэйлу за скандальное празднование после выхода сборной Уэльса на чемпионат Европы — 2020, сообщает Marca.

В домашнем матче заключительного, 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 валлийцы со счётом 2:0 обыграли Венгрию и заняли второе место в группе Е. Бэйл вместе с партнёрами эмоционально отпраздновал успех национальной команды. Игроки танцевали на футбольном поле, держа в руках флаг страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».

По информации издания, Бэйл продолжит тренироваться с «Реалом» в обычном режиме. Зидан не хочет, чтобы внутренние конфликты помешали его команде добиться успеха в нынешнем сезоне.