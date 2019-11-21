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Зидан не собирается наказывать Бэйла за скандальное празднование с флагом

Зидан не собирается наказывать Бэйла за скандальное празднование с флагом
Футбол / Испания 0

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом не планирует применять дисциплинарные санкции к нападающему Гарету Бэйлу за скандальное празднование после выхода сборной Уэльса на чемпионат Европы — 2020, сообщает Marca.

В домашнем матче заключительного, 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 валлийцы со счётом 2:0 обыграли Венгрию и заняли второе место в группе Е. Бэйл вместе с партнёрами эмоционально отпраздновал успех национальной команды. Игроки танцевали на футбольном поле, держа в руках флаг страны с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке».

По информации издания, Бэйл продолжит тренироваться с «Реалом» в обычном режиме. Зидан не хочет, чтобы внутренние конфликты помешали его команде добиться успеха в нынешнем сезоне.

«Бэйл — наш лучший игрок». Источник из «Реала» — о праздновании футболиста
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