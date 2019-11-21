Руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить € 90 млн на покупку Холанда

Руководство «Манчестер Юнайтед» одобрило покупку нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда, сообщает Daily Mail.

Английский клуб наблюдал за Холандом с тех пор, как он попал в основной состав предыдущей команды «Мольде» под руководством Сульшера в 2017 году. Руководство готово поддержать тренера, несмотря на то что «Ред Булл Зальцбург» хочет выручить за игрока € 90 млн.

Норвежец стал самым желанным игроком в Европе в последние месяцы, помимо манкунианцев на него претендуют «Реал», «Ювентус» и «Бавария». Отец Холанда считает переход в Премьер-лигу неправильным и преждевременным для его сына, однако «МЮ» всё равно намерен приобрести игрока.



Руководство провело переговоры с тренерским штабом Сульшера, чтобы обсудить роль Холанда, которую он может играть вместе с нападающим Маркусом Рашфордом. Также клуб обсудил и другие краткосрочные варианты на январь, но не планирует тратить крупные суммы на нападающего «Ромы» Эдина Джеко или форварда «Ювентуса» Марио Манджукича.