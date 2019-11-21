Тедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
«Как я использовал паузы на сборные? Мы постарались уделить внимание второй команде, за неё сыграли Игнатов и Гапонов. Это был отличный опыт, здорово видеть игру вживую. У нас осталось хорошее впечатление.
В нашем распоряжении было восемь футболистов, проводилась работа индивидуального характера. Первыми вернулись Крал, Айптон и Понсе, их состояние в порядке. Остальные присоединятся сегодня.
Кутепов? Да, он сможет сыграть. Будет ли — другой вопрос, вы знаете, что я никогда не называю заранее стартовые составы. Вчера Илья уже работал с основной группой, есть вероятность, что он выйдет на поле», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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