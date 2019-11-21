Тедеско — о своих жёлтых карточках: всё-таки я итальянец
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, почему судьи так часто предупреждают его в матчах Российской Премьер-Лиги.
«Судейство? Если захотели что-то менять, наверное, на это есть причины. У меня нет никаких замечаний по этому поводу.
Что касается карточек, то да, три карточки в пяти матчах — это много. Две из них за то, что я покинул пределы технической зоны.
При этом я всегда стараюсь вести себя корректно с арбитрами. Безусловно, постараюсь не получать четвёртую карточку. Перед игрой говорю себе, что надо быть спокойнее, но потом начинается матч и начинаются эмоции. Это не актёрство, это мои искренние эмоции как человека. И всё-таки я итальянец», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
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